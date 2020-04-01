- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلجيكا تسجل 560 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020
أعلنت وزارة الصحة البلجيكية تسجيل 560 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية و123 حالة وفاة إضافية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 13960 إصابة والوفيات إلى 828 حالة حتى الآن.
وذكرت الوزارة، في بيان، الأحد، إلى أنه يوجد حاليا 4995 مريضًا في المستشفى، بما في ذلك 1088 في العناية المركزة، وغادر 2132 مريضا المستشفى منذ بداية تفشي الوباء.
كان البرلمان البلجيكي قد منح حكومة البلاد برئاسة صوفي ويلمز، صلاحيات واسعة لمكافحة تفشي فيروس كورونا ومعالجة آثاره.
وأصدر البرلمان، الخميس، في بروكسل بأغلبية كبيرة قانونا يقضي بالسماح لرئيسة الوزراء بسن اللوائح التنفيذية اللازمة لذلك.
ونقلت وكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا" عن وزير الخزانة، دافيد كلارينفال، تأكيده أن "القانون لا يسمح بتغيير البنى الهيكلية للدولة".
وأشار الوزير إلى أن الوضع غير مسبوق ويتطلب اتخاذ خطوات غير اعتيادية.
وأعلن العديد من أعضاء البرلمان أن الصلاحيات المخولة ليست شيكا على بياض لحكومة ويلمز الليبرالية؛ فهي صلاحيات تستمر ثلاثة أشهر فقط ويمكن تمديدها لاحقا.
كانت هذه تفاصيل خبر بلجيكا تسجل 560 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.