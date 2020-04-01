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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الداخلية التركي يعترف بتفشي فيروس كورونا في صفوف الشرطة وحكام الولايات ببلده والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020
متابعات_الخليج 365
اعترف وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، الأربعاء، بتفشي فيروس كورونا في صفوف الشرطة وحكام الولايات.
وقال صويلو إن هناك 30 من عناصر الأمن، و18 من قوات الدرك، و4 حكام محليين (قائم مقام) ووالي، أصيبوا بفيروس كورونا.
ونقل موقع "خبردار" التركي، تصريحات لصويلو قال فيها: "كما أن لدينا زملاء يواجهون الوباء في جميع منظماتنا الأخرى، وتظهر على بعضهم أعراض، والبعض الآخر تحاليلهم إيجابية".
ولم يشر وزير الداخلية في تصريحاته إلى كيفية انتقال الفيروس إلى هؤلاء، كما لم يوضح الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية في مناطق عملهم.
وارتفع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في تركيا إلى 214، فيما بلغت الإصابات 13 ألفًا و431.
وفرضت السلطات التركية حجرا صحيا على 50 بلدة وقرية ومزرعة في 21 ولاية، للحد من تفشي الفيروس.
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