السيسي يجتمع برئيسيّ الوزراء والمخابرات ووزير الدفاع لبحث أزمة «فيروس كورونا»

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعاً، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الخارجية، ووزير الري، ورئيس المخابرات العامة.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الاجتماع تناول متابعة الموقف بالنسبة لجهود إدارة عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وما يتعلق بذلك من اتصالات جارية على المستوى الخارجي للتشاور بشأن الإجراءات الدولية التنسيقية في هذا السياق.

وأضاف راضي أن الاجتماع شهد استعراض الإجراءات التعزيزية الجاري اتخاذها في إطار تأمين حدود الدولة ومكافحة الإرهاب، بجانب المستجدات الخاصة بعدد من الملفات الخارجية في سياق التحديات التي تهدد أمن المنطقة.

وأشار المتحدث إلى أن الاجتماع تطرق إلى جهود الحكومة في توفير الخدمات للمواطنين واستمرار عملية الإنتاج في مختلف المجالات، خاصةً السلع الغذائية والمنتجات الزراعية حيث تم استعراض التنسيق القائم في هذا الصدد من قبل قطاع العمل المشترك ما بين الري والزراعة.