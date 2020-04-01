ميركل أعلنت تمديد التدابير التقييدية بسبب تفشي كورونا حتى 19 نيسان

أعلنت المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ عن تمديد التدابير التقييدية بسبب تفشي ​فيروس كورونا​ حتى 19 نيسان على الأقل. وفي وقت سابق دخلت ميركل الحجر الصحي بعد علمها بإصابة طبيب قدم لها لقاحاً، بفيروس كورونا المستجد. واعلن المتحدث باسم ميركل إن المستشارة الألمانية علمت بإصابة الطبيب بعد وقت قصير من المؤتمر الصحفي الذي عقدته لإعلان التدابير الجديدة الرامية إلى وقف تفشي الفيروس.

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