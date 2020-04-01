السلطات الصينية: نسبة الشفاء من فيروس كورونا في الصين بلغت 93.5%

أشار المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين، مي فنغ، إلى أن "نسبة الشفاء من فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" على المستوى الوطني وصلت إلى 93.5%"، لافتاً إلى أن "أكثر من ثلث حالات الإصابة في الصين خطيرة أو حرجة".
وأوضح فنغ، خلال حديث تلفزيوني، أنه "يتعين علينا دائما بذل جهود شاملة لعلاج الحالات الخطيرة والحرجة"، مشيراَ إلى أنه "حتى نهاية يوم أمس الثلاثاء، كان هناك 2004 مريضاً يتلقون العلاج في الصين، من بينهم 466 مريض في حالتةٍ خطيرة أو حرجة".
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