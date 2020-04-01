وزير الصحة السوري: طلبنا تطبيق العزل لبلدة منين بريف دمشق لوجود حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة السوري أنه تم الطلب من السلطات المعنية تطبيق العزل لبلدة منين ب​ريف دمشق​ لوجود حالة وفاة لامرأة من البلدة ب​فيروس كورونا​ وهي واحدة من الحالات العشر المسجلة في سوريا.

واكد وزير الصحة إن قرار العزل جاء حفاظاً على صحة المواطنين ومنع انتشار الفيروس نظراً لعدم التزام عائلتها بالعزل وقيامهم بالبيع في محل تجاري للناس.

هذا وحذرت جهات دولية من أن انتشار وباء كورونا في سوريا سيكون له تداعيات خطيرة جدا، نظرا لتردى الأوضاع الاقتصادية والصحية هناك.