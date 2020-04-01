شرطة مدينة نيويورك: 1193 من عناصرنا مصابون بفيروس كورونا

أعلنت شرطة مدينة ​نيويورك​ أن 119من عناصرها مصابون ب​فيروس كورونا​.

وفي وقت سابق أعلن حاكم نيويورك آندرو كومو، إن "المعركة الحقيقية بمواجهة فيروس كورونا المتفشي في الولاية، لم تبدأ بعد".

ولفت كومو الى إن عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في نيويورك زاد أكثر من 9 آلاف شخص عن اليوم السابق، ليصبح 75795، مع ارتفاع الوفيات بنسبة 27 في المئة إلى 1550.