الصحة السويسرية تسجّل 963 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحية السويسرية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد إلى 378 حالة وفاة، في حين بلغ عدد الإصابات 17139 حالة.
ولفتت الوزارة إلى أن "عدد الوفيات زاد بواقع 5 حالات خلال اليوم الأخير، في حين تم تسجيل 963 إصابة جديدة".
وكانت السلطات السويسرية أصدرت في وقت سابق، تعليمات لجميع السكان تطلب منهم التزام بيوتهم، خاصة كبار السن والمرضى، في حين أن عدم التزام البعض قد يؤدي إلى المزيد من التشدد في تطبيق الإجراءات التي قد تصل إلى حظر التجول.
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