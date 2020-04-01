الصحة البريطانية: تسجيل 563 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 2352

أعلنت وزارة الصحة البريطانية عن "تسجيل 563 وفاة جديدة ب​فيروس كورونا​ في البلاد ليرتفع الإجمالي إلى 2352". وقبل ايام أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب إعلان رئيس الحكومة بوريس جونسون إصابته بالمرض. وذكرت وكالة رويترز نقلا عن وزير الصحة البريطاني أن أعراضه متوسطة وسيبقى في العزل المنزلي بسبب فيروس "كوفيد-19".

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