وزيرة العمل الفرنسية: 3.6 مليون موظف موضوعين ضمن البطالة الجزئية

أشار وزيرة العمل الفرنسية مريم الخمري، إلى أن "3.6 مليون موظف في البلاد، موضوعين ضمن ​البطالة​ الجزئية بسبب ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

وكان مدير عام ​وزارة الصحة​ الفرنسية جيروم سالومون، أعلن أمس تسجيل 499 حالة وفاة جديدة ب​فيروس كورونا​، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3523 حالة.

كما لفت سالومون إلى تسجيل 52128 حالة إصابة بفيروس كورونا"، منوّهاً بأن "حوالي 22757 مصاباً يخضعون حاليا للعلاج في المستشفى بينهم 5565 حالتهم خطرة، وحوالي 9444 مصابا عادوا إلى منازلهم بعد تعافيهم في المستشفى".