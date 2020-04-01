هيئة المحامين بالتيار تمنت على خلف تمديد مهلة دفع المحامين اشتراكات النقابة السنوية

التقى منسق هيئة المحامين في ​التيار الوطني الحر​ رمزي الأشقر نقيب محامي بيروت ​ملحم خلف​ وسلّمه بالنيابة عن هيئة المحامين في التيار كتاباً يتمنى فيه على ​نقابة المحامين​ في بيروت نظراً للظروف الإقتصادية إصدار قرار بتمديد مهلة دفع المحامين اشتراكات النقابة السنوية.

وفي سياق متصل، طالبت هيئة محامي التيار بعدم زيادة مبلغ التأمين على المحامين وعائلاتهم والعمل على السماح للمحامين بدفع التأمين الصحي على اكبر عدد ممكن من الدفعات إضافةً الى العمل على اعادة جدولة المتأخرات المتوجبة على بعضهم. وقد ابدى النقيب خلف تفهمه لمضمون الكتاب ووعد بالعمل على دراسته، متمنية "على الزملاء اللذين لطالما اثبتوا مناقبيتهم وحسهم العالي بالمسؤولية، تسديد المستحقات المتوجبة عليهم فور تمكنهم من ذلك وفي اقرب وقت ممكن حفاظاً على مالية النقابة وعلى مصلحة المحامين".