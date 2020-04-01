عراجي عن عودة المغتربين: الإجراءات ضرورية قبل الصعود الى الطائرات وقدرات لبنان باتت معروفة

توقع رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ النائب ​عاصم عراجي​، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان يكون هناك مصابين من بين اللبنانيين الراغبين بالعودة الى لبنان، داعيا الى التزام كافة الإجراءات الطبية الى جانب تقسيم الركاب الى 3 فئات: مصابون، احتكّوا مع مصابين، غير المصابين، هذا الى جانب تجهيز الطائرات بالتدابير اللازمة، بما يحول دون تنقّل فيروس "كورونا" بين الركاب.

وعما اذا كان لدى لبنان القدرة على استيعاب الحالات الوافدة، شدّد على ضرورة ان يعالج لبنان أبناءه، مشيرا الى ان هناك 12 مستشفى حكومي مجهز، وهي تشمل مختلف المناطق، الى جانب مستشفى بيروت الجامعي الذي يتسع لنحو 140 مصابا، ويمكن رفع العدد الى 350، اذا اقتضى الامر، هذا الى جانب ​المستشفيات الخاصة​ التي جهّزت أجنحة للمصابين بـ "كورونا".

على صعيد آخر، اكد عراجي على التعاون الوثيق بين اللجنة و​وزارة الصحة​، مشددا على ان "كل الخلافات السياسية – حتى ضمن اللجنة - وُضعت جانبا، واليوم نعمل يدا بيد من اجل مكافحة الوباء"، قائلا: "لا صوت يعلو على صوت الإجراءات الصحية والوقائية لوقف تفشي الوباء".

واوضح اننا "في اللجنة نقوم بعمل متواصل ونراقب الإجراءات المتخذة على كافة المستويات، ونحاول معالجة الثغرات التي نجدها ونُطلع الوزير حسن حمد عليها، حيث نحن على تواصل معه".