بيروت الحكومي: شفاء 6 حالات من الكورونا ووفاة شخصين يعانيان من امراض مزمنة

أفاد مستشفى بيروت الحكومي، في تقريره اليومي، عن "وصول مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والتي عزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفى 56 إصابة، من ضمنها إصاباتان تم نقلهما من مستشفيات أخرى".
وأشار إلى أن 6 إصابات بفيروس الكورونا تماثلت للشفاء بعد أن جاءت نتيحة فحص الـ PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كلّ عوارض المرض"، موضحاً أن "مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية 43 حالة شفاء".
وأعلن أنه "بناء لتوجيهات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة تم إخراج حالتين مصابتين بفيروس الكورونا من المستشفى إلى الحجر المنزلي، وذلك بعد تأكيد الطبيب المعالج على شفاء المريضين سريريا وإبلاغهما بكافة التدابير والإرشادات المتعلقة بالحجر المنزلي لجهة التعامل مع الآخرين والنظافة الشخصية وكيفية تناول الطعام وكيفية التخلص من القمامة ومراقبة الحرارة يوميا".
كما أشار إلى أنه "تم تسجيل حالتي وفاة في وحدة العناية الفائقة الخاصة بمرضى الكورونا، احداهما لمصاب في العقد الخامس من العمر والأخرى لمصاب في العقد السادس، وكلاهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة"، مؤكداً أن "جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر ما عدا إصاباتان وضعهما حرج".
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