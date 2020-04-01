بلدية حاصبيا اطلقت صندوق التعاضد لدعم الاسر الفقيرة

أطلقت بلدية ​حاصبيا​ ​صندوق التعاضد​ والتكافل الإنساني، لدعم ومساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة في حاصبيا. ووجهت ​البلدية​ نداء إلى أصحاب الخير، وأبناء العطاء من المقيمين والمغتربين، واكدت أن "على الراغبين بالمساهمة الإتصال برئيس البلدية لبيب الحمرا على الرقم التالي: ٠١٨ ٣٤٣ ٠٣".

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