رئاسة الحكومة: إصابة رتيب في سرية حرس رئاسة الحكومة بفيروس كورونا

أعلن المكتب الاعلامي ل​رئاسة مجلس الوزراء​، في بيان، أنه "بعد الفحوصات التي تجرى بشكل دوري، تبين أن رتيبًا في سريّة حرس رئاسة الحكومة مصاب ب​فيروس كورونا​".

وأكد أن "كافّة الاجراءات المتعلّقة بالحجر الصحي لزملائه وجميع الأشخاص الذي اختلط بهم اتّخذت".

وكانت وزارة الصحة العامة أعلنت أنه حتى تاريخ 1 نيسان 2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 479 حالة بزيادة 16 حالة عن يوم امس، علما ان عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 490 فحصا.