كركي: خياراتنا متعددة في حال لم تلتزم المصارف دفع الشيكات للمرضى المضمونين

طلب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ​محمد كركي​، ​جمعية المصارف​ "التجاوب السريع مع البيان الذي طلب فيه قبل ظهر اليوم من المصارف دفع الشيكات للمضمونين فورا وكاملة"، مؤكدا ان "الضمان الاجتماعي لديه علاقات مميزة مع المصارف في لبنان والضمان الاجتماعي تقريبا 46 % من امواله موظفة في المصارف العاملة في لبنان وبالتالي العلاقات مميزة جدا"، مؤكدا ان "جمعية المصارف معنية بصحة المواطن المضمون وبالتالي ستتجاوب بسرعة مع البيان الذي صدر عن الصندوق الوطني لللضمان الاجتماعي".

وفي حديث صحافي، راى كركي أنه "في حال لم يكن هناك تجاوب فهناك خيارات متعددة. ونتمنى الا نصل اليها والضمان الاجتماعي لديه 37 مركزا منتشرا في كل المناطق اللبنانية وبالتالي لدينا حسابات في الفروع، والمصارف التي لن تتجاوب مع طلبنا، نستطيع ان نقفل حسابات الضمان فيها ونفتح حسابات في مصارف أخرى"، مؤكدا ان "هناك عقودا ومسؤوليات قانونية وقضاء مختص يتحرك ولكن نتمنى ألا نلجأ لهذه الطرق وتعالج الازمة بالسرعة اللازمة وان يكون الحل بتعاميم تصدر عن جمعية المصارف لإلزام كافة المصارف بدفع الشيكات العائدة للمواطنين المضمونين كي يتمكنوا من الاستمرار في علاجاتهم لان المرضى في حال لم يقبضوا قيمة الشيك، وهم يعانون امراضا مستعصية ومزمنة والادوية أسعارها مرتفعة منها ب 3 ملايين ليرة ومنها ب 10 ملايين و 15مليون ليرة وبالتالي لا يمكن للمواطن اذا لم يحصل على المبالغ من المصرف مقابل الشيك المعطى له من الضمان لا يستطيع شراء الادوية من الصيدليات وتتعرض حياته للخطر".