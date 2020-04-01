محافظ الشمال طلب من القائمقامين الافادة عن الطرق المقفلة وعمم على البلديات تنظيم الزحمة امام ماكينات الصراف الآلي

وجه محافظ الشمال القاضي ​رمزي نهرا​ تعميما الى القائمقامين في محافظة الشمال طلب فيه "مراقبة الطرقات الفرعية المقفلة واجراء التدابير في حق المخالفين"، وجاء في التعميم: "استنادا الى تعميم معالي وزير الداخلية و​البلديات​ رقم 8/2020 والمتضمن ان اتخاذ اي قرار باقفال او فتح الطرقات الفرعية ضمن نطاق محافظة لبنان الشمالي يعود امر بته الى محافظ لبنان الشمالي بعد موافقة ​القوى الامنية​.

لذا يطلب منكم افادتنا خلال مهلة يومين حدا اقصى عن الطرقات الفرعية المقفلة بموجب قرار يصدر عن البلديات كل ضمن نطاقه والافادة ليتم اتخاذ التدابير اللازمة في حق المخالفين والافادة عنهم".

ووجه المحافظ نهرا تعميميا آخر يتعلق بالطلب الى البلديات "تنظيم الزحمة امام ماكينات الصراف الآلي في ​المصارف​"، جاء فيه: "حفاظا على سلامة المواطنين كافة من مدنيين وعسكريين، يطلب الى جميع البلديات، بالتنسيق مع القوى الأمنية، اتخاذ كل الاجراءات الضرورية وبالسرعة اللازمة من اجل تأمين حركة الازدحام امام المصارف على ماكنات الصرافة (اي.تي.ام) وضع قفازات وكمامات اثناء عملية الصرافة التي تحصل عادة بشكل كبير اواخر كل شهر، حفاظا على سلامة الجميع ومنعا لانتشار فيروس "كورونا" المستجد, ويطلب من جميع المصارف اتخاذ كل الاجراءات الضرورية من اجل تأمين سلامة المودعين (الحفاظ على النظافة ورش مواد التعقيم امام المصارف ومنع الاكتظاظ) وتنظيم حراس المصارف او ما يعرف ب (Security) حركة المواطنين اثناء عملية الصرافة".

