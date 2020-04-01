ولي عهد بريطانيا يخاطب الأمة

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نصر المجالي: في أول ظهور له بعد عزلته الذاتية، وصف ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز جائحة الفيروس التاجي بأنها "تجربة غريبة ومحبطة ومؤلمة في الغالب" وذلك في رسالة تلفزيونية سجلها من أقامته في قلعة بالمورال في اسكتوتلندا بعد يومين من إعلان تعافيه من العدوى.

وأشاد أمير ويلز البالغ من العمر 71 عامًا بعاملي خدمات الطوارئ وموظفي المتاجر في مقطع فيديو مدته ثلاث دقائق بثه، اليوم الأربعاء، وشدد على أهمية العيش بأمل.

وقال أيضًا إنه "من الضروري" أن يتم التعامل مع العمال الرئيسيين بما في ذلك موظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS بشكل خاص وباهتمام كبير عند إنهاء نوباتهم ومحاولة الذهاب للتسوق.

أعراض خفيفة

وقال ولي العهد: "بعد أن خضعت مؤخرًا لإجراءات العزلة مع هذا الفيروس التاجي، وكانت لحسن الحظ مع أعراض خفيفة نسبيًا، أجد نفسي الآن على الجانب الآخر من المرض، ولكن لا يزال في حالة من المسافة الاجتماعية والعزلة العامة".

وأضاف الأمير تشارلز: "نظرًا لأننا نتعلم جميعًا، فإن هذه تجربة غريبة ومحبطة ومؤلمة في كثير من الأحيان عندما لا يكون وجود العائلة والأصدقاء ممكنًا وتتم إزالة الهياكل الطبيعية للحياة فجأة".

وتحدث الأمير البريطاني أيضًا عن كبار السن، مضيفًا: "بصفتي راعي جمعية Age UK، وزوجتي راعية جمعية SilverLine، فإن قلوبنا تتوجه إلى جميع كبار السن في جميع أنحاء هذا البلد الذين يعانون الآن من صعوبة كبيرة".

إشادة بالمتطوعين

ومع ذلك، يتابع أمير ويلز: فإننا نعلم أيضًا أنه في كل مجتمع يتأثر الناس من جميع الأعمار بهذا الفيروس، هناك جيران رائعون بالفعل، وأفراد ومجموعات من المتطوعين الذين يقدمون رعاية واهتمام مستمرين لمن هم أكثر عرضة للخطر وأن كل شبكة المساعدة الذاتية هذه، في حد ذاتها، تساعد في تقديم الدعم الحيوي والطمأنينة للخدمات المهنية التي تعاني من ضغوط شديدة".

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وقال ولي العهد: "وفي الوقت الذي يتعرض فيه الأطباء والممرضات وجميع الطاقم الإضافي الحيوي الذي يشكل العمود الفقري لـ NHS الرائع لدينا إلى ضغوط هائلة ومخاطرة ، حيث يصارعون ببطولة لإنقاذ الأرواح في مراكز العناية المركزة واحتواء أكبر قدر ممكن قدر الإمكان، انتشار هذا الفيروس، أفكارنا وصلواتنا مع هؤلاء الأشخاص الرائعين الذين تجعلنا مهاراتهم الرائعة وتفانيهم المتفاني للواجب ورعاية مرضاهم فخورين للغاية".

واستطرد وريث العرش البريطاني، في رسالته التي بثها من مكتبه وهو مرتديا ويرتدي سترة وقميصا وربطة عنق: "في الواقع ، كان من الرائع رؤية عدد الأشخاص في جميع أنحاء المملكة المتحدة الذين سجلوا في مئات الآلاف من المتطوعين في NHS، يقدمون مساعدتهم للقيام بكل ما في وسعهم لتقديم الدعم لأولئك الموجودين على الخط الأمامي".

وقال: "لذلك، من الضروري بشكل واضح أن يتم التعامل مع هؤلاء الأشخاص الرئيسيين بعين الاعتبار عند ترك واجباتهم المرهقة ومحاولة القيام بالتسوق ، على سبيل المثال ، بينما يتعين عليهم التعامل مع القلق المستمر بشأن أسرهم وأصدقائهم".

وأضاف: "في هذا الصدد، نفكر أيضًا في كل هؤلاء الكثيرين من العاملين في المتاجر الذين يبذلون قصارى جهدهم طوال كل ليلة للحفاظ على أرفف المتاجر الكبيرة - خدمة طوارئ أخرى نعتمد عليها جميعًا".

وضع صعب

وشدد الأمير تشارلز على القول: "كأمة، نحن نواجه وضعًا صعبًا للغاية، ونحن ندرك تمامًا أنه يهدد سبل العيش والأعمال التجارية ورفاهية الملايين من مواطنينا. لا أحد منا يمكن أن يقول متى سينتهي هذا، ولكن سينتهي. وحتى يحدث ذلك، فلنحاول جميعًا أن نعيش بأمل، ونتطلع إلى أوقات أفضل قادمة ، مع الإيمان بأنفسنا وبعضنا البعض".

وقالت مصادر ملكية إن الأمير تشارلز كان في "صحة جيدة" بعد أن استمر عزله الذاتي لمدة سبعة أيام "وفقاً للإرشادات الطبية والطبية". وأضافت المصادر أنه يعمل الآن بموجب قيود "طبية" حكومية وطبيّة على الصعيد الوطني.

ونوهت المصادر الملكية إلى أن ولي العهد سيستمر في عقد اجتماعات عبر الهاتف وعقد المؤتمرات عبر الفيديو، والتحدث إلى العديد من المؤسسات الخيرية التي يدعمها لمعرفة ما إذا كان يمكنه مساعدتها خلال الأزمة الحالية.

ويشار في الختام، إلى أن زوجته الأمير، دوقة كورنوال خرجت بنتيجة سلبية للفيروس، لكنها دخلت على الفور في عزلة ذاتية وستبقى كذلك - في جزء مختلف من المنزل - حتى نهاية الأسبوع الحالي.

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