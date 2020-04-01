الحكومة الأفغانية تجري محادثات مع طالبان في كابول

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أجرى ممثلون عن الحكومة الأفغانية للمرة الأولى محادثات مباشرة في كابول مع وفد من حركة طالبان لبحث تبادل السجناء من أجل الدفع قدما بعملية السلام، وفق ما أفاد مسؤولون الأربعاء.

وجاء في تغريدة أطلقها مجلس الأمن القومي الأفغاني أن "الطرفين أجريا مفاوضات مباشرة حول إطلاق أسرى الدفاع الوطني الأفغاني وعناصر قوات الأمن كما وسجناء لطالبان".

والتقى الطرفان الثلاثاء بعدما وصل ممثلون عن حركة طالبان إلى العاصمة الأفغانية كابول.