شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلن تأجيل الجمعية العمومية العادية لأجل غير مسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين إنه تقرر تأجيل اجتماع الجمعية العمومية العادية للنقابة والذى كان من المقرر عقده الجمعة القادمة الموافقة 3 إبريل وذلك لأجل غير مسمى نظرا للظروف القاهرة الحالية .

وأضاف شبانة في تصريحات له أنه اتفق مع نقيب الصحفيين ضياء رشوان على استحالة إقامة الجمعية العمومية أو حتى تحديد موعدها الا بعد أن تهدأ الأمور وتتضح بالنسبة لفيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة الزملاء .

وكان اجتماع الجمعية العمومية العادية لنقابة الصحفيين مقررا له الجمعة الاولى من شهر مارس الماضى الا أنها لم تكتمل فتم تأجيله أكثر من مرة وفقا للقانون .