تخصيص معملين لإجراء تحاليل "pcr" في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلن الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، أنه جرى تخصيص معملين "pcr"، لإجراء تحليل فيروس كورونا المستجد بالمحافظة، أحدهما بمستشفى شرم الشيخ الدولي، والأخر بمستشفى الطور العام بمدينة الطور.

وقال وكيل وزارة الصحة، إنه يجرى استقبال العينات من حالات الاشتباه داخل هذ المعامل اختصارًا للوقت، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه جرى إعداد وتجهيز هذه المعامل، بكميات من "الكيتسات" الخاصة بتحليل فيروس كورونا المستجد، وتدريب الفرق الطبية والتمريض على طرق استخدامها.

وأوضح رخا، أنه لا يوجد بالمحافظة مستشفيات للعزل، ويجرى إرسال الحالات التي تثبت إيجابيتها للفيروس إلى مستشفى العزل بمحافظة السويس.