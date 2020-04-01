في زمن الكورونا.. تطبيقات إلكترونية تساعدك على العمل من المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء حجاج:

بدأت آلاف الشركات وكذلك الحكومات في دول العالم العمل عبر المنزل، كحل سحري للحد من انتشار فيروس كورونا.

ولم تكن مصر بمنأى عن هذا الإجراء خوفًا من انتشار فيروس كورونا، الذي أودى بحياة آلاف الأشخاص حول العالم.

وإذا كنت بدأت العمل في المنزل أو على بعد خطوات من هذه التجربة الفريدة، فهذه التطبيقات ستساعدك وفريق عملك في انجاز مهامكم وكأنك في المكتب.

1-تطبيق RescueTime:

عندما تعمل من المنزل لأول مرة، قد تواجه بعض الاختلاف في ضبط وقت العمل بشكل جيد، وهذا بسبب تغيير البيئة.

ويتيح تطبيق RescueTime، مساعدتك في كيفية استخدامك لوقتك في كل مرة تبدأ بالعمل في مهمة، ومساعدتك على تحسين وقتك بشكل أفضل.

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التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد وآيفون وآيباد، ولمستخدمي ويندوز، وماك أو إس، وهو متوفر أيضًا كإضافة لمتصفح كروم، وفايرفوكس.

2-تطبيقات التواصل:

يُعتبر التواصل الجيد من أهم ميزات فرق العمل الناجحة، ولكن ربما يكون الأمر صعبًا لأن جميع أفراد فريقك يعملون عن بُعد.

يمكنك الاستعانة بتطبيقات التواصل مثل: Slack، أو واتس آب، أو تيليجرام حيث صُممت هذه التطبيقات كأنظمة تسمح بالدردشة لفِرق العمل والتعاون بشكل مريح وفوري.

3-تطبيق Trello:

يُعتبر تطبيق Trello من الأدوات المهمة جدًا بالنسبة لفرق العمل الكبيرة، حيث يساعدهم على إدارة المهام عن بُعد بسهولة، باستخدام اللوحات البسيطة لعرض مهمة كل فرد في الفريق وتحديد التقدم الذي أحرزه في المشروع.