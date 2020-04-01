تصريحات حياة الفهد عن العمالة بالكويت تضعها فى مرمي نيران النشطاء

أثارت تصريحات الفنانة الكويتية حياة الفهد جدلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، بعد مطالبتها ضرورة ترحيل العمالة الاجنبية المصابه بفيروس كورونا المستجد من الكويت، لمنع تفشي الوباء بشكل اكبر في بلادها.

وقال مغردون إن الوافدين في البلاد اساتذة جامعات وعلماء ومعلمين ومهندسين يشاركون في بناء الوطن، لافتين أن الكويت لا تنكر فضل هؤلاء فى بناء الكويت وتعليم ابنائها ومنحها الخبرة الكافية

للنهوض والتقدم بين دول العالم.

وشدد البعض على اهمية عدم التعميم فى الحديث عن العمالة المتواجدة في الكويت، لان معظمهم يمتلكون من الكفاءة ما يضع الوطن على قائمة الدول المتقدمة.

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وتابع نشطاء ، شعب الكويت لا يوافق على عفوية السيدة حياة الفهد عن رفضها استمرار تواجد الوافدين في البلد بعد

أزمة كورونا وعدم استقبال الكويت للعمالة، مؤكدين أن اقتراح الفنانة يتعارض مع الضمير الكويتي الذى تأسس على المحبة والخير بين ابناء الشعوب العربية، قائلين:" لعل البركة تأتي من وافد رفع يده للسماء وقال ربي احفظ هذا البلد".

وأضاف مغردون، أن حديث حياة الفهد عن العمالة الوافده وترحيلهم بمثابة صدمة للكثيرين، موضحين أنهم من صناعة تجار الاقامات، ولا ذنب لهم في وباء الكورونا الذى تفشي في جميع دول العالم، وتسائل البعض، كيف نكون دولة الانسانية، ونطالب برمي البشر في البر؟.