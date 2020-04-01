أول عزل لبلدة في سوريا بعد وفاة سيدة منها بكورونا

فرضت السلطات السورية أول حالة عزل صحي على بلدة في ريف دمشق، وذلك بعدما توفيت إمرأة بسبب كورونا، واحتمال أنها خالطت آخرين في البلدة ونقلت الفيروس إليهم، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وقال وزير الصحة السوري نزار يازجي إنه "تم الطلب من السلطات المعنية تطبيق العزل

لبلدة منين بريف دمشق لوجود حالة وفاة لامرأة من البلدة بفيروس كورونا".وأوضح يازجي حسبما نقلت صفحة وزارة الصحة أن تلك الحالة هي واحدة من عشر حالات مسجلة في سورية، وأوضح أن إجراء العزل تم "حفاظا على صحة المواطنين ونظرا لعدم التزام عائلتها بالعزل وقيامهم بالبيع في محل تجاري للناس".



وقالت مصادر محلية في البلدة لـRT إنه تم اليوم دفن المتوفاة، وأن الوضع في البلدة ما زال طبيعيا، إلا أن تحذيرات عدة تم تداولها في البلدة بضرورة التزام الحجر، وأكدت المصادر أن ثمة متطوعون في البلدة أعلنوا تشكيل فرق لتأمين احتياجات الأهالي جميعها.