كشفت دراسة أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أن عدد الفقراء سيرتفع في المنطقة العربية كأحد آثار انتشار فيروس كورونا، حيث سيقع 3ر8 مليون شخص إضافي في براثن الفقر، كما سيزداد عدد الذين يعانون من نقص في التغذية بحوالي مليوني شخص.
وذكر تقرير أعدته منظمة الإسكوا – والتي تتخذ من العاصمة اللبنانية بيروت مقرا لها – أن التقديرات تشير إلى أن 4ر101 مليون شخص في المنطقة سيصنفون في عداد الفقراء، كما سيبلغ عدد الذين يعانون من نقص في التغذية حوالي 52 مليونا.
وقالت الأمينة التنفيذية للإسكوا الدكتورة رولا
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يطال غياب الحد الأدنى للحماية الاجتماعية في بعض البلدان العربية والتغطية غير الشاملة لنُظُم الحماية، الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، التي ستفتقر إلى أبسط مكونات الصمود خلال تفشي الوباء، كما يمكن أن تتعطل سلاسل الإمدادالعالمية بما يؤثر على الأمن الغذائي في العديد من البلدان العربية بسبب اعتمادها الكبير على الواردات الغذائية.
وذكرت أن الدول العربية تخسر حوالي 60 مليار دولار سنويا بسبب فقدان الأغذية وإهدارها، مشيرة إلى أن الحد من هاتين الظاهرتين بنسبة 50 % قد يزيد دخل الأسر المعيشية بما لا يقل عن 20 مليار دولار، ويُمكّن المنطقة من تحسين مستوى توفر الأغذية إلى حد كبير، وتخفيض الواردات من الأغذية، وتحسين الموازين التجارية.
وأضافت دشتي: "لا بد أن تنفذ الحكومات العربية استجابة طارئة وسريعة من أجل حماية شعوبها من الوقوع في براثن الفقر وانعدام الأمن الغذائي نتيجة لتداعيات وباء كورونا. ولا بد من أن تكون الاستجابة الإقليمية داعمة للجهود الوطنية، وأن تحشد الموارد والخبرات لحماية الفقراء والأشخاص المعرضين للمخاطر".
كانت هذه تفاصيل خبر الإسكوا: 8.3 مليون شخص سيقعون في شباك الفقر بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.