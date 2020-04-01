أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تتطلع لخطة لتنظيم العمل بساعات مخفضة في أنحاء الاتحاد الأوروبي، لمساعدة الشركات في التعامل مع تبعات العاصفة الاقتصادية التي تسبب فيها تفشي فيروس كورونا.
اليوم الأربعاء إن "آلاف الشركات القوية والنشيطة تكافح بسبب الأزمة الحالية، ولهذا السبب قمنا بتطوير مفهوم العمل لساعات مخفضة"، موضحة أن الخطة ستمكن أرباب الأعمال من الاحتفاظ بالعمال حتى عندما تتوقف الأعمال، كأن يقوموا بتقديم تدريب لهم على سبيل المثال.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين
وأضافت في بيان، عبر الفيديو، أن خططا مشابهة في العديد من دول الاتحاد الأوروبي أثبتت فائدتها في أعقاب الانهيار المالي عام2008، ومن المقرر أن يتم طرح مقترح لهذا البرنامج خلال الأيام القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا.. المفوضية الأوروبية تعد خطة لتخفيض ساعات العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.