بسبب كورونا.. المفوضية الأوروبية تعد خطة لتخفيض ساعات العمل

أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تتطلع لخطة لتنظيم العمل بساعات مخفضة في أنحاء الاتحاد الأوروبي، لمساعدة الشركات في التعامل مع تبعات العاصفة الاقتصادية التي تسبب فيها تفشي فيروس كورونا.



وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين

اليوم الأربعاء إن "آلاف الشركات القوية والنشيطة تكافح بسبب الأزمة الحالية، ولهذا السبب قمنا بتطوير مفهوم العمل لساعات مخفضة"، موضحة أن الخطة ستمكن أرباب الأعمال من الاحتفاظ بالعمال حتى عندما تتوقف الأعمال، كأن يقوموا بتقديم تدريب لهم على سبيل المثال.

وأضافت في بيان، عبر الفيديو، أن خططا مشابهة في العديد من دول الاتحاد الأوروبي أثبتت فائدتها في أعقاب الانهيار المالي عام2008، ومن المقرر أن يتم طرح مقترح لهذا البرنامج خلال الأيام القادمة.