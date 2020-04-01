المكتب الثقافي المصري بالرياض يعلن آلية تسليم بحوث أبنائنا فى الخارج

أهاب المكتب الثقافي المصري اولياء أمور برنامج و" أبنائنا في الخارج "" على حد سواء السفارة ومدارس المسار المصري بالرجوع إلى الموقع الرسمي للمكتب حرصا من المكتب على مصلحتهم وعدم تضليلهم بمعلومات غير رسمية وغير دقيقة.

-وقد تم إنشاء الموقع قبل عدة أعوام ومنذ تولي مهامه الاستاذ الدكتور أشرف العزازي المستشار الثقافي للمكتب ،وذلك بعدم الإلتفات لاي بيانات أو معلومات تخص العملية التعليمية على وسائل التواصل الاجتماعي..

-كما أعلن المكتب المصري بالرياض 'المملكة العربية السعودية" عن حزمة من القرارات فيما يخص الية إمتحانات أبنائنا في الخارج العام الدراسي 2019/2020 وكانت كالتالي :

بالنسبة لصفوف النقل الصفين الأول والثاني والإبتدائي ،الإكتفاء بتسليم كراسات النشاط والتي كان مقررا إستلامها مقتبل مارس الماضي قبل تغيير الأحداث ..

-أما الصفوف من الثالث الابتدائي

وحتي الثاني الثانوي سيتم الاكتفاء بالمقررات الدراسية التي درسها الطالب حتي 15 مارس الماضي سواسية مع أبنائنا في الداخل ،وسيتم مراعاة ذلك فى المشروع البحثي الذي سينشر على المنصة الالكترونيه بالدول المسموح بها أو الموقع الإلكتروني الخاص لأبنائنا فى الخارج وهو http://seat.sabroad.emis.gov.eg/index.aspxبحيث يدخل الطالب أو ولي أمره على الموقع لمعرفة البحث المطلوب وطباعته ومن ثم أدائه ورقيا ثم يقدم للمكتب الثقافي التابع لسفارة جمهورية مصر العربية علي حسب موقع كل طالب ،وسيقوم المكتب الثقافي بتجميع المشروعات البحثية وإعادة إرسالها إلى الإدارة العامة الإمتحانات بعد تحسين واستقرارها ،ليتم على أساسه تقييم واستخراج النتيجة النهائية.-وفيما يخص مدارس المسار المصري بالمملكة العربية السعودية فكانت آلية إمتحانها كالتالي:-بالنسبة لصفوف النقل الاول والثاني الإبتدائي الإكتفاء بما درسه الطالب حتي 15مارس 2020 توازنا مع أبناء السفارة ..-اما صفوف من الثالث الابتدائي وحتي الثاني الثانوي مستثنى منه الصف الثالث الاعدادي ،سيتم الاكتفاء بما درسة الطالب حتي نفس تاريخ الداخل والسفارة اي 15/3/2020 وسوف يتم مراعاة ذلك في المشروع البحثي لكل صف على حدا ،كما أنه سوف ينشر الموقع الإلكتروني الخاص"لأبنائنا فى الخارج" http://seat.sabroad.emis.gov.eg/index.aspx-حيث يدخل الطالب أو ولي أمره على الموقع لمعرفة البحث المطلوب وطباعته وأدائه ورقيا وتقديمه للمدرسة.-وفيما يخص الصف الثالث الاعدادي سوف يتم الاكتفاء بمشروع بحثي الترم الثاني فقط والذي درسه الطالب حتي تعليق الدراسة ب 15/3/2020 ويعد شرطا لنجاح الطالب وانتقاله العام التالي بعد نجاحه في المشروع حيث يحصل الطالب علي درجتة كاملة 100%عن الفصل الدراسي الثاني وسيتم تقديمه للمكتب الثقافي أيضا بسفارة جمهورية مصر العربية حيث يجمع المشروعات البحثية وإرسالها من خلال الحقيبة الدبلوماسية الي الإدارة العامة للإمتحانات كحال كل عام وبعد تحسين الأوضاع واستقرارها للتقييم واستخراج النتيجة النهائية وارسال الشهادات تباعا ليستلمها ولي أمر الطالب من مقر المكتب الثقافي بالمملكة العربية السعودية أو الإدارة العامة للإمتحانات تيسيرا على أبناء الجالية ووفق الاماكن الذي سوف يكونوا من متواجدين بها سواء داخل او خارج الوطن..