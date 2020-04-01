وفاة وزير في حكومة صربيا بفيروس كورونا

أكدت الحكومة الصربية، اليوم الأربعاء، وفاة الوزير برانيسلاف بلازيتش بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "بليتش" الصربية عن مصدر في الحكومة.

كان بلازيتش، وهو وزير الدولة في وزارة حماية البيئة، قد زار بلدته "كيكيندا"، وهي واحدة من بؤر تفشي كورونا، في منتصف شهر مارس الماضي.

وأكدت الحكومة في 25 مارس أنه كان مصابا بالفيروس، بعد أن نقل إلى المستشفى إثر ظهور أعراض إصابة شديدة بفيروس كورونا عليه.

وكان بلازيتش عضوا بارزا في الحزب التقدمي المحافظ الذي ينتمي إليه الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش.

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