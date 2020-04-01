نقل ستة مصابين بكورونا من إيطاليا إلى ألمانيا للعلاج

توجهت طائرة تابعة لسلاح الجو الألماني، اليوم الأربعاء، إلى مدينة بيرجامو الإيطالية لنقل ست حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في حالة حرجة للعلاج في ألمانيا.

وقال متحدث باسم سلاح الجو الألماني، اليوم الأربعاء، في برلين إنه من المقرر نقل ستة إيطاليين من العناية المركزة في بيرجامو إلى مدينة كولونيا الإيطالية على متن طائرة الإجلاء الطبي من طراز إيرباص "إيه 301"، موضحاً أنه سيُجرى معالجة المرضى في مستشفيات مدنية.

ويصف سلاح الجو الألماني طائرة الإجلاء الطبي بأنها "أهم حلقة في سلسلة الإنقاذ المتعلقة بالإجلاء الطبي للمرضى في الحالات الخطيرة والأشد إصابة خلال نقلهم من مسافات كبيرة".

ويستخدم الجيش الألماني هذه الطائرة حالياً للمساعدة في تخفيف العبء عن المستشفيات في شمال إيطاليا، حيث تتفاقم أزمة الوباء.

وكتبت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب-كارنباور، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء: "إيطاليا لا تزال بحاجة إلى مساعدتنا. نحن نقف إلى جانب شركائنا ونتوجه إليهم بطائرتنا المخصصة للإجلاء الطبي (إيه 301)".