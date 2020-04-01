الصين: لدينا 1300 إصابة بكورونا لأشخاص من دون أعراض

نشرت الصين، اليوم الأربعاء للمرة الأولى، عدد الأشخاص المصابين حالياً بفيروس كورونا المستجد لكن لا تبدو عليهم أي أعراض.

ولا يعاني هؤلاء الأشخاص من ارتفاع الحرارة أو السعال.

وأعلن مسؤولو القطاع الصحي أيضاً عن أول إصابة لشخص قادم من الخارج في ووهان، بؤرة الوباء الأولى، ما يثير مخاوف من تزايد الإصابات من أشخاص قدموا إلى الصين من دول أخرى.

من بين الحالات ال36 الجديدة، التي أعلنت اليوم الاربعاء، هناك 35 لأشخاص قدموا من الخارج.

لم تكن البلاد تعلن حتى الآن إلا عن المصابين الذين تظهر عليهم أعراض المرض، وعددهم بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة بلغ 81554 شخصاً.

لكن لجنة الصحة الوطنية أعلنت أن عدد الحالات الإيجابية التي لا تظهر عليها أعراض المرض بلغ 1367.

وكانت اللجنة أعلنت، أمس الثلاثاء، أنها ستبدأ بنشر معلومات يومية حول هذه الحالات التي لا تظهر عليها أعراض المرض وتعتبر معدية بسبب القلق المتزايد لدى الناس.

لكن هذه الحالات لا تضاف إلى الحصيلة الرسمية للإصابات إلا حين تظهر عليها أعراض المرض.

إلا أن الإعلان عن الأرقام الجديدة، اليوم الاربعاء يبدو أنه لم يبدد مخاوف المواطنين.

وقد أعلنت بكين عن سلسلة إجراءات لوقف حركة الوافدين إلى البلاد بما يشمل حظر الأجانب من دخول الصين وإجراء فحوصات للقادمين من الخارج ما يجعل من الأسهل تحديد المصابين الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض.

وقالت الصين إن كل تلك الحالات وكل من تواصلوا مع أصحابها، يجب أن يخضعوا لحجر صحي لمدة 14 يوماً.

وقال خبير الأجهزة التنفسية الصيني زهونغ نانشان، في مقابلة مع وسيلة إعلام رسمية الأسبوع الماضي، إن الأشخاص المصابين بالفيروس من دون أعراض المرض يمكن أن ينقل كل منهم العدوى "إلى 3 أو 3,5 شخص".

وهناك عدة دول أخرى بينها كوريا الجنوبية واليابان تعد حالات من تلك الفئة ضمن حصيلتها الوطنية للإصابات المثبتة.

وبات هناك 81554 إصابة في الصين مع 3312 وفاة ومعظمهم في مدينة ووهان ومقاطعة هوباي المجاورة.

وسجلت سبع حالات وفاة إضافية، اليوم الأربعاء، بينها ست حالات في مقاطعة هوباي.

وأول إصابة لشخص قدم من الخارج في ووهان، هي لصيني يدرس في بريطانيا ووصل إلى المدينة الأسبوع الماضي مع بدء رفع قيود التنقل تدريجاً.