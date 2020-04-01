أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين لم يعد يصافح أحداً، وذلك بعدما تم الإعلان عن إصابة طبيب بارز كان بوتين قد التقاه الأسبوع الماضي بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم بوتين القول: "الجميع الآن يحافظون على التباعد الجسدي".

وكانت وسائل إعلام رسمية روسية أفادت أمس بأن الطبيب البارز دينيس بروتسينكو الخبير في مكافحة الأمراض المعدية مصاب بالفيروس.

ويترأس بروتسينكو قسم علاج كورونا بمستشفى كوماونكارا في موسكو.

وصافح بوتين الطبيب بروتسينكو عندما التقاه في المنشأة الأسبوع الماضي لبحث كيفية التعامل مع تدفق المرضى.

وأعلن بيسكوف أمس أن الرئيس يخضع بصورة منتظمة لفحوصات كورونا وأنه بصحة جيدة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بوتين يعتزل المصافحة بعد مخالطته طبيباً أصيب بـ«كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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