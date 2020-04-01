قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماع الحكومة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، اليوم الأربعاء، بعد أن التقى طبيباً أعلن أمس أنه أصيب بفيروس كورونا.
وكان الطبيب دنيس بروتسنكو قد قام قبل أسبوع بجولة مع بوتين في المستشفى الرئيسي بموسكو لعلاج المصابين بفيروس كورونا وصافحه. وبروتسنكو الآن في حالة عزل ذاتي بمكتبه.
وقال الكرملين الذي أكد أن صحة بوتين على ما يرام، إن الرئيس يبقى على مسافة بينه والناس، ويفضل العمل عن بُعد.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين يعقد اجتماعاً عبر دائرة تلفزيونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.