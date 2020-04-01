بوتين يعقد اجتماعاً عبر دائرة تلفزيونية

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماع الحكومة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، اليوم الأربعاء، بعد أن التقى طبيباً أعلن أمس أنه أصيب بفيروس كورونا.

وكان الطبيب دنيس بروتسنكو قد قام قبل أسبوع بجولة مع بوتين في المستشفى الرئيسي بموسكو لعلاج المصابين بفيروس كورونا وصافحه. وبروتسنكو الآن في حالة عزل ذاتي بمكتبه.

وقال الكرملين الذي أكد أن صحة بوتين على ما يرام، إن الرئيس يبقى على مسافة بينه والناس، ويفضل العمل عن بُعد.