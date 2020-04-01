السعودية تُسجل 157 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 264

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020 الرياض - الخليج 365 ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة العربية السعودية.

Advertisements وأعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 157 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد. وبينت أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ 1720 حالة. وذكرت الصحة السعودية، إجمالي عدد المتعافين من كورونا 264 حالة.

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