البعريني انتقد تقصير وزارة المالية وجميع المعنيين في البت بموضوع الطوابع

انتقد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​وليد البعريني​، في بيان، "بشدة تقصير ​وزارة المالية​ وجميع المعنيين في البت بموضوع الطوابع وترك الأمور ومعاملات الناس من دون إنجاز، وبالتالي ضرب مصالح المواطنين عرض الحائط وكأن الأمر لا يعنيهم".

واشار الى انه منذ "أكثر من شهر على أزمة فقدان الطوابع، ومعاملات الناس جميعها متوقفة ومعطلة من دون أن نرى مسؤولا يتحرك من المعنيين ب​الأزمة​ في ​الدولة​ لإيجاد حل. هناك طلاب وطالبات بحاجة إلى طوابع لأجل معاملاتهم التربوية، وهناك مواطنون بحاجة إلى إخراجات قيد وبيانات السجلات ​العدلية​، وهناك مخاتير بحاجة إلى إنجاز معاملات الناس في المناطق، وغيرها من المعاملات اليومية في أقلام النفوس وباقي الدوائر الحكومية".

وطالب البعريني بـ "اعتماد ختم رئيس قلم النفوس أو ختم المختار في المنطقة لهذه الغاية، أو أي آلية أخرى مناسبة حتى تتيسر أمور الناس وريثما تكون مشكلة الطوابع قد وجدت طريقها إلى الحل". واعتبر ان "الإستهتار والمماطلة في هذه القضية وكأن الأمر لا يعنيهم، فلا يجوز السكوت عنه".