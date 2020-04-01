المكتب التربوي في أمل: لمساندة المعلّمين في المدارس الخاصة

ناشد المكتب التربوي المركزي في ​حركة أمل​، المعنيين في ​الدولة​، لمساندة المعلمين والمعلمات والأساتذة في المدارس والثانويات الخاصة، في ظل للاوضاع الاقتصادية الضاغطة وأزمة كورونا. وفي بيان له، حث المكتب التربوي، المعنيين على دفع مستحقات ​المدارس الخاصة​ المجانية المترتبة على الدولة لعدة اعوام ، وامكانية اعطاء منح للمدارس الخاصة غير المجانية بسبب وجود تعثر مالي نتيجة عدم دفع الاقساط، الطلب من اصحاب ​المؤسسات التربوية​ الخاصة وجوب دفع رواتب المعلمين كاملة لان التعطيل ناتج عن اسباب قاهرة، انصاف المعلمين المتعاقدين في المؤسات التربوية الخاصة اسوة بمعلمي الملاك خاصة انهم يشاركون في عملية التعليم عن بعد.

كما شدد على ضرورة الطلب من ادارة مجلس صندوق التعويضات في المدارس الخاصة العمل على حل المشاكل التي تتعلق بتعويضات ​الاساتذة​ الذين بلغوا السن القانونية كونهم اصبحوا بدون راتب شهري، إضافةً إلى الملفات والمعاملات الموجودة في ادراج الصندوق.

ولفت إلى أهمية التعاون بين لجان الاهل وادارات المدارس والثانويات الخاصة لانقاذ ​العام الدراسي​.



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