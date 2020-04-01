النشرة: هيئة قضاء زحلة بالتيار الوطني وزعت حصصا غذائية على العائلات المحتاجة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بأنّ "نظرًا للظروف الاستثنائيّة الّتي تثقل كاهل معظم المواطنين، وتحسّسا منها لمعاناة الكثيرين الّذين يرزحون تحت وطأة الحاجة، قامت لجنة العلاقات العامة في هيئة قضاء زحلة في "​التيار الوطني الحر​" بتوزيع حصص غذائية على ​العائلات المحتاجة​، سائلةً الله أن تمرّ هذه الأزمة الطارئة بخير وسلامة على وطننا وأبنائه".

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