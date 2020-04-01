شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتصالات النواب يتابع إجراءات مواجهة كورونا أول أيام صرف المعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه قام منذ صباح باكر في متابعة إجراءات صرف المعاشات بمكاتب البريد علي مستوي الجمهورية، وتفقد بعضها للتأكد من إنتظام سير عملية الصرف وإلتزام المكاتب بالإجراءات الوقائية والأحترازية لمواجهة كورونا المستجد "كوفيد -19".

وأضاف بدوي، في تصريح لـ"الخليج 365"، أنه حرص علي متابعة كافة الاجراءات الوقائية المتبعه في أول أيام صرف المعاشات بعد ظهور فيروس كورونا المستجد، حيث قام بزيارة 16 مكتب بريد علي مستوي محافظة القليوبية، مشيراً إلي أنه وجه المواطنين المتواجدين بأهمية الإلتزام بالإجراءات الوقائية وعدم التكالب علي الشبابيك.

وتابع رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه علي تواصل منذ الصباح مع القائم بأعمال هيئة البريد عبده سيد علوان، وأكد أهمية تزويد مكاتب البريد لموظفين مختصين بعملية تنظيم عملية توجيه المواطنين نحو الشبابيك لصرف المعاشات منعا لتكالبهم لاسيما وأن هناك بعض السلوكيات التي رصدها غير صحيحة من بعض المواطنين في هذا الصدد.

وأشار أحمد بدوي، إلي مطالبته بزيادة عدد الموظفين المختصين بصرف المعاشات عبر نوافذ مكاتب البريد لاسيما بالمناطق المتكدسة علي مستوي الجمهورية، بعدد من المحافظات ومنها القاهرة والجيزة والمنيا والاسكندرية.

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وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأربعاء، صرف المعاشات المستحقة عن شهر إبريل، وذلك من خلال منافذ الصرف البالغ عددها حوالي 4350 منفذ ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي «ATM» والتي يصل عددها إلى 10 آلاف ماكينة صرف.