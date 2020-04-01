شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية تطالب بمعاملة الأطباء المتوفين بالكورونا خلال عملهم كشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طالبت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، رئيس الوزراء بضرورة اتخاذ قرارات استثنائية لدعم الأطقم الطبية، نظير مجهودهم في مواجهة فيروس كورونا وتحملهم العديد من المخاطر في هذا الصدد.

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وأكدت في بيان لها، أنها سوف تتقدم بمقترح برلماني ينص على ضرورة معاملة الأطباء الذين يستشهدون مصابين بفيروس كورونا، بنفس المعاملة المالية التي يتم بها معاملة الشهداء سواء المدنيين أو شهداء الجيش والشرطة. وفقا للقانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بصندوق الشهداء

وأشارت إلى أن ذلك حق لهم، خاصة لأنهم يخوضون معركة وطنية للدفاع عن المصريين في منع انتشار الفيروس متحملين مخاطر شديدة للغاية.

كما طالبت النائبة، بضرورة زيادة بدل العدوى لجميع الأطقم الطبية، لأنهم هم خط دفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا.