داعية سعودي: لا إثم على الزوجة إذا امتنعت عن الفراش بسبب كورونا- فيديو

أثار فيروس كورونا المستجد بين مختلف دول العالم، إشكاليات تعددت بتعدد الخصوصيات الثقافية، والعرقية، والدينية لكل بلد على حدة، في التكيف مع الأوضاع الجديدة، التي ألزمت أزيد من مليار شخص منازلهم حتى إشعار آخر.

وفي المملكة العربية السعودية، كما في العديد من البلدان العربية الأخرى، أثار موضوع امتناع الزوجة عن معاشرة زوجها مخافة الإصابة بالعدوى إشكالية بين عدد من الأسر، ما دفع إحداهن إلى طرح السؤال على عضو هيأة كبار العلماء، عبدالله المطلق، المستشار في الديوان الملكي، وعضو هيأة كبار العلماء، عبر برنامج تفلزي.

وقالت التي تقدمت بالسؤال، إن زوجها يخرج باستمرار من البيت، ولا يهتم بقواعد السلامة من الفيروس، لكنها تخاف على نفسها وعلى أبنائها.

المطلق، أكد أن امتناع الزوجة عن الفراش، خوفًا من عدوى فيروس كورونا، جائز شرعا، مؤكدا أنه «لا إثم على الزوجة في حال امتناعها عن فراش الزوجية، بسبب خوفها من العدوى من زوجها، الذي لا يلتزم بالبقاء في المنزل»، داعيًا الأزواج إلى تقوى الله، والمساهمة في الاستقرار النفسي، والأسري لزوجاتهم بالتزام الأنظمة، والتعليمات؛ لمنع تفشي فيروس كورونا؛ وذلك بالبقاء في المنزل، ومنع التجول.

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وجدير بالذكر أن السعودية سجلت إلى حدود اليوم 1563 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، توفي منها 10 حالات.