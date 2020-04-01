عاجل.. تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا بالمغرب وحالتي شفاء.. حصيلة الوفيات: 37

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد بالمغرب ، حتى الساعة الواحدة ظهر اليوم الأربعاء، بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

بينما ارتفع عدد حالات الشفاء بزيادة حالة واحدة، ليصيبح العدد 26.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 2561 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.