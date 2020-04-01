وصف بأكبر داعم للصحافة المستقلة في تاريخ المغرب الحديث..”كورونا” تقتل رجل الأعمال فاضل العراقي

فارق، اليوم الأربعاء، رجل الأعمال المغربي، فاضل العراقي، أحد المساهمين الرئيسيين في الصحيفتين المستقلتين، “لوجورنال” و”الصحيفة”، بسبب معاناة طويلة مع عدة أمراض مزمنة، قبل أن يصاب بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مقربون من العراقي الذي عانى سابقا من أمراض القلب والسكري، أنه كان قد عاد مؤخرا من إسبانيا، قبل أن يفارق الحياة، فجر اليوم الأربعاء، وتأكد بعد ذلك إصابته بالفيروس.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الفقيد سيتم دفنه بمقبرة الشهداء، بعد قليل، بمدينة الدار البيضاء.

ووصف الصحفي سليمان الريسوني، الفقيد بأنه أكبر مساهم وداعم للصحافة المستقلة في تاريخ المغرب الحديث.

وأضاف بأن العراقي قد وضع ثروته في مهب مغامرة صحافية لم تتكرر، اسمها “le journale” و”الصحيفة”، إلى أن ماتا معا.