حفيظ الدراجي يوجه رسالة إلى سكان ورزازات نتيجة التزامهم بالحجر الصحي- فيديو

وجه المعلق الرياضي، والصحافي الجزائري الشهير حفيظ الدراجي، رسالة تقدير، وتشجييع لسكان مدينة ورزازات، لالتزامهم بالحجر الصحي كما هو مطلوب منهم.
وظهر الدراجي في مقطع فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ليلة أمس الثلاثاء، وهو يحيي سكان مدينة ورزازات على التزامهم بإجراءات الحجر الصحي، ويشجعهم على الاستمرار في ذلك.
ولم ينس الدراجي، في حديثه، رجال الأمن، والصحة في مدينة ورزازات، وقال إنهم يؤدون واجبهم على أكمل وجه.
ولقي سكان مدينة ورزازات الإشادة من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أبان روبرتاج ميداني للقناة الثانية مدى التزامهم بالحجر إلى درجة لم يجد الطاقم الصحفي أي شخص ليستجوبه حول الاجراءات المتخذة.
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