مونتاج: يونس الميموني
قال شاب تعافى من كورونا، أمس الثلاثاء، إن ارتفاع عدد المصابين بالفيروس المستجد سيزيد من ضغط المستشفيات العمومية، التي لن تستطيع تحمل تبعاته، بسبب ضعف الموارد البشرية والتجهيزات اللوجيستية.
ويرى المصاب سابقا بالجائحة في تصريح لـ”اليوم24″، أن ظروف الرعاية الصحية كانت متوفرة في طنجة، طيلة فترة علاجه، إذ كان لكل مريض غرفته الخاصة.
وأضاف المتعافى من الجائحة، أنه في الأيام الأخيرة قبل خروجه من الحجر الصحي، لاحظ تزايد عدد المصابين في المستشفى، إذ أصبحت كل غرفة تستقبل خمسة حالات مصابة بالفيروس بدل حالة واحدة.
ويرى المتحدث ذاته، أن التحاليل المخبرية محدودة في المغرب، مقارنة مع دول أوروبية مثل ألمانيا وإسبانيا، ما يزيد من احتمالية وجود حالات تجهل إصابتها بالجائحة، ويتسبب في تسريع وتيرة انتشار العدوى بين المواطنين.
وأوضح المصاب سابقا، أن 20% من المصابين، تظهر عليهم أعراض المرض، في حين أن 80% من الحالات لا تظهر عليها الأعراض.
وسرد المصاب تفاصيل دخوله للحجر الصحي، بعد عودته إلى المغرب قادما من إسبانيا، فضلا عن نقله إلى المستشفى، ثم تأكيد إصابته بـ”كوفيد19″ عن طريق تحليل مخبري.
كانت هذه تفاصيل خبر شاب تعافى من كورونا: في البداية كان لكل مصاب غرفة والآن 5 في الواحدة- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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