ريال مدريد يعرض 3 لاعبين مقابل ضم كين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن ريال مدريد الإسباني بات بصدد تقديم عرض مغر لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي من أجل اقتناص نجمه، هاري كين.
وكان كين قد لوّح منذ أيام بإمكانية رحيله عن السبيرز، لو استمر غياب الفريق عن تحقيق البطولات.
وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن عرض ريال مدريد سيشمل 3 لاعبين، وهم خاميس رودريغيز، غاريث بيل ومارسيلو.
وأشار التقرير إلى أن اللاعبين الثلاثة، يحظون بثقة البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، وخصوصًا الثنائي الأول.
ويعتبر هذا الثلاثي هو الأنسب، لتخفيض قيمة التعاقد مع كين، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، التي تواجهها الأندية بسبب فيروس كورونا الجديد.
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