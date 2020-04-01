راموس لا يستبعد مجاورة كريستيانو رونالدو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن قائد ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، قد ينتقل للعب بجوار النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في يوفنتوس الإيطالي.
ووفقا لموقع "Le 10 Sport"، اليوم الأربعاء، فإن راموس في انتظار تمديد عقده مع ريال مدريد، لعامين آخرين، حيث ينتهي في صيف 2021.
وأضافت الصحيفة أن راموس، لا يستبعد مجاورة رونالدو مرة أخرى، حال قدم له ريال مدريد عقدا جديدا لعام واحد فقط، حيث يضع البيانكونيري كخطة بديلة.
ويدرك النجم الإسباني صعوبة موافقة إدارة النادي الملكي، على التجديد له لأكثر من موسم، لا سيما أنه بلغ عامه الـ34 الاثنين الماضي.
وكان راموس في السنوات الأخيرة، يضغط على الريال بالعروض التي تصله قبل التجديد، لكنه دائمًا ما يؤكد رغبته في الاعتزال بقميص الميرينغي، بعد سنوات من النجاح والإنجازات التي حققها معه.
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