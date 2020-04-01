وزارة المعارف: المدارس لن تفتح قريبا والبجروت بخمسة مواضيع فقط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، أن امتحانات البجروت ستجري بموجب حالة الطوارئ. ووفقا للوزارة، فإن الامتحانات الإلزامية ستكون بلغة الأم، الرياضيات واللغة الانجليزية. وبإمكان الطالب أن يختار موضوعا واحدا فقط من المواضيع الأدبية: الأدب، التاريخ، التوراة، المدنيات، وموضوع اختياري في المواضيع العلمية. وستبدأ امتحانات البجروت في 22 حزيران/يونيو المقبل.

وقال مدير عام وزارة التربية والتعليم، شموئيل أبوآف، في إحاطة للصحافيين، إن امتحانات البجروت ستبدأ في 22 حزيران/يونيو وتنتهي في نهاية تموز/يوليو، ويشمل ذلك الموعد الثاني للامتحانات.

وقال إن الطلاب لن يعودوا إلى المدارس بعد عطلة عيد الفصح اليهودي، في 19 نيسان/أبريل، بسبب أزمة الكورونا.

وأصدر وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، رافي بيرتس، بيانا، قال فيه إنه "في اعقاب تفشّي فيروس الكورونا وصورة الغموض السّائدة بالنّسبة لافتتاح المدارس بعد عطلة عيد الفصح قرّرنا تنفيذ امتحانات البجروت وفق تعليمات الطوارىء".

وجاء في البيان أنه "قمنا بالاستعداد لكل طارىء، درسنا بدائل كثيرة بهدف تنفيذ الامتحانات، قمنا بتغيير مواعيد الامتحانات الكبيرة والالزاميّة، نشرنا المواد المطلوبة، نسّقنا مع مجلس التّعليم العالي ومع الجيش لقبول شهادات البجروت، آملين أن تقل الاصابات بعد عيد الفصح كي نستطيع العودة بشكل تدريجي ومنتظم للحياة الاعتياديّة. أقول لكم وبكل ثقة إنّ خرّيجي هذا الفوج سينهون مع شهادات بجروت".

من جانبه، قال أبواب إن "جهاز التّعليم دائما مستعد لكل طارىء وسنقوم بكل جهد كي لا يتضرّر أي طالب. قمنا بوضع بدائل، ونحن دائما بجاهزيّة عالية لاتاحة المجال أمام الطلاب وموظّفي التّدريس الاستعداد لمرور المرحلة القادمة بكل نجاح. والجميع يعرف أنه بعد تفشّي فيروس الكورونا قرّرنا اغلاق المدارس بتاريخ 12.3.2020 وقمنا بدراسة البدائل لتنفيذ امتحانات البجروت بأقل ضرر ممكن بالطلاب، ومنها:

1. نشر برنامج جديد لامتحانات البجروت حيث تمّ نقل المواضيع الالزاميّة لشهر تمّوز. إضافة الى ذلك قمنا بنشر المواد المركّزة المطلوبة لكل موضوع.

2. في حال استمرّ الوضع كما هو بعد عيد الفصح، سنقوم بتنفيذ الامتحان وفق منظومة الطوارىء أقلّ طلاب في الصّف التّعليمي.

3. يتم تقديم الامتحانات خلال 5اسابيع ابتداء من تاريخ 22.6 لغاية أواخر شهر تمّوز ويتقدّم الطلاب في5 امتحانات فقط عوضا عن تقديم 7 امتحانات في البرنامج العادي. إضافة على ذلك سيتم توسيع حريّة الاختيار في النّماذج الأخرى وأيضا سيتم توسيع المادّة المطلوبة للطلاب.

مع بداية الأسبوع القادم سيتم نشر برنامج مواعيد امتحانات جديد قبل عيد الفصح وبرنامج جديد للمادّة المطلوبة.

الطلاب يمتحنون هذا العام فقط بـ5 امتحانات.

رياضيّات ، لغة انجليزيّة ولغة.

Advertisements

موضوع واحد من المواضيع الانسانيّة: الأدب، التوراة، التّاريخ او المدنيّات.

موضوع واحد علمي: فيزياء، كيمياء، بيولوجيا أو علم الحاسوب.

على ما يبدو في المواضيع الاختياريّة التي لن يتقدّم لها الطلاب هذا العام سيتم تفعيل علامة مدرسيّة.

مهم جدّا:

ستكون هناك فرصة لتقديم امتحان في موعد ب.

منظمومة الامتحان في الطوارىء منسقّة مع مجلس التّعليم ومع الجيش.

الوزارة ستجري ايّاما مكثّفة لاجراء استعدادات، تمارين ومسابقات استعدادا للامتحانات.

سيتم توسيع التّعلّم عن بعد دعما للطلاب الممتحنين.

طلاب الثّاني عشر استطاعوا تقديم قسم من الامتحانات في العام المنصرم.

طلاب الحادي عشر أمامهم سنة كاملة للتّعلّم، للاستعداد وتقديم الامتحانات.

سيتم توفير ملاءمة شخصّيّة لكل الاوساط.

سيتم وضع تسهيلات للطلاب من ذوي احتياجات خاصّة او طلاب في ضائقة".