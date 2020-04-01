الصين: 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا لا تظهر عليها أعراض المرض

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نشرت الصين، اليوم الأربعاء، عدد الأشخاص المصابين حاليا بفيروس كورونا المستجد الذين لا تظهر عليهم أية أعراض، أي لا يعانون من ارتفاع الحرارة أو السعال.

وأعلن مسؤولو القطاع الصحي الصيني عن أول إصابة لشخص قادم من الخارج في ووهان، بؤرة الوباء الاولى، ما يثير مخاوف من تزايد الإصابات من أشخاص قدموا إلى الصين من دول أخرى.

أعلنت لجنة الصحة الوطنية أن عدد الحالات الإيجابية لفيروس كورونا والتي لا تظهر عليها أعراض المرض بلغ 1367، ومن بين الحالات الجديدة التي أعلنت اليوم، هناك 35 لأشخاص قدموا من الخارج.

ويذكر أنه لم تعلن الصين حتى الآن إلا عن المصابين الذين تظهر عليهم أعراض المرض، وعددهم بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة بلغ 81554 شخصا.

وأعلنت اللجنة، أمس الثلاثاء، أنها ستبدأ بنشر معلومات يومية حول هذه الحالات التي لا تظهر عليها أعراض المرض وتعتبر معدية بسبب القلق المتزايد لدى المواطنين.

وصدرت دعوات الكترونية للحكومة للكشف عن مثل هذه الحالات بعدما قالت السلطات في نهاية الأسبوع إن امرأة مصابة في إقليم هينان كانت على تواصل مع ثلاث حالات لا تظهر عليها أعراض المرض، لكن هذه الحالات لا تضاف إلى الحصيلة الرسمية للإصابات إلا حين تظهر عليها أعراض المرض.

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وقد أعلنت بكين عن سلسلة إجراءات مشددة لوقف حركة الوافدين إلى البلاد بما يشمل حظر الأجانب من دخول الصين وإجراء فحوصات للقادمين من الخارج ما يجعل من الأسهل تحديد المصابين الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض.

وقالت الصين إن كل تلك الحالات وكل من تواصلوا مع أصحابها، يجب أن يخضعوا لحجر صحي لمدة 14 يوما.

ويوافق خبراء على أن هؤلاء الأشخاص يمكن أن ينقلوا الفيروس، لكن لا يزال من غير المعروف مدى مسؤوليتهم في نشر الفيروس.

وقال خبير الأجهزه التنفسية الصيني، زهونغ نانشان في مقابلة مع وسيلة إعلام رسمية الأسبوع الماضي أن الأشخاص المصابين بالفيروس من دون أعراض المرض يمكن أن ينقل كل منهم العدوى "إلى 3 أو 3.5 أشخاص".

وبات هناك 81554 إصابة في الصين مع 3312 وفاة ومعظمهم في ووهان ومقاطعة هوباي المجاورة.

وأول إصابة لشخص قدم من الخارج في ووهان، هي لصيني يدرس في بريطانيا ووصل إلى المدينة الأسبوع الماضي مع بدء رفع قيود التنقل تدريجيا.