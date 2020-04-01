نسبة البطالة 24.1%: عدد العاطلين عن العمل يتجاوز المليون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت مصلحة التشغيل الإسرائيلية صباح اليوم، الأربعاء، أن عدد العاطلين عن العمل تجاوز المليون شخص، وبلغ 1,004,316 طالب عمل، بينهم 843,945 شخصا تسجلوا في مصلحة التشغيل منذ بداية آذار/مارس الفائت، من أجل الحصول على مخصصات البطالة، و90% منهم عاملون أخرجوا إلى إجازة بدون راتب إثر التعليمات والقيود الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وارتفعت نسبة البطالة إلى 24.1%.

وتسجل 35,668 طالب عمل جديد، أمس، بينما كان عدد المتسجلين 23,978 شخصا أول من أمس، وتسجل 23,946 شخصا يوم الأحد الماضي.

يشار إلى أن نسبة البطالة في بداية شهر آذار/مارس كانت 3.9%. وارتفع الآن ثماني مرات. وتعني هذه المعطيات أن رُبع الأجيرين هم عاطلون عن العمل.

وتبين من المعطيات أن 9% من المتسجلين للحصول على مخصصات البطالة في اليومين الأخيرين من الشهر الماضي تم فصلهم من العمل، بينما كانت هذه النسبة 5% في الأسبوعين الأولين من الشهر الماضي. وقد يكون سبب ذلك إعلان مصالح تجارية عن إفلاسها. وقد أشار مدير هام مؤسسة التأمين الوطني، مئير شبيغلر، إلى الظاهرة أمس.

كذلك أفادت المعطيات بأن 89.7% من طالبي العمل هم عاملون أخرجوا لإجازة بدون راتب منذ بداية الشهر الماضي، وهناك 6.4% الذينن فُصلوا من العمل. و46% من العاطلين الجدد عن العمل هم شبان دون سن 35 عاما.