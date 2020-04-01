صحيفة: مليشيا إيران في العراق على مفترق طُرق

الأربعاء 1 أبريل 2020

قالت صحيفة "جيروزالم بوست"، إن المليشيات الموالية لإيران في العراق تقف على مفترق طرق وسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة.



ولفتت إلى أن عددا من عناصر جماعة "عصائب أهل الحق"، التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات في يناير/كانون الثاني، لوحوا بالأعلام واحتفلوا "بالانسحاب" الأمريكي من العراق.

وحذرت الصحيفة من أن هذه الجماعات تقول الآن إنها تستعد لمحاربة الأمريكيين، لافتة إلى أن حركة "حزب الله النُّجَباء" نشرت صورا على فيسبوك تدمر فيها البيت الأبيض.

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وتسعى مليشيات الحشد الشعبي إلى إثارة الفوضى وإشعال فتيل الحرب في العراق عبر الاستمرار في تخزين صواريخ وطائرات مسيرة قادمة من إيران في قواعد تابعة للجيش العراقي والقوات الأمنية، وكذلك في البساتين وبين المجمعات السكنية.

وتعمل المليشيات بقوة على تنفيذ خطة الحرس الثوري الإيراني في جعل العراق ساحة المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

والسبت، أمر البنتاجون قادة الجيش بالتخطيط لتصعيد عمليات القتال الأمريكية في العراق، ووجه، الأسبوع الماضي، بتجهيز حملة لتدمير مليشيات مدعومة من إيران تهدد بشن مزيد من الهجمات على قواته في بغداد، حسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.