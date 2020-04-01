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الجامعة العربية تدين إرهاب مليشيا الحوثي الإيرانية وتتضامن مع السعودية

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 1 أبريل 2020

أدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، الثلاثاء، بأشد العبارات، ما قامت به ميلشيا الحوثي الإرهابية من استهداف للأحياء السكنية بالرياض وجازان في السعودية بصواريخ باليستية.

 

وأكد أحمد أبوالغيط، في بيان، تضامن الجامعة مع السعودية في كافة الإجراءات التي اتخذتها للرد على هذا التصعيد الخطير.

 

وقال إن التصعيد العسكري في هذا التوقيت يعكس غياب الوازع الأخلاقي لدى هذه المليشيات، التي لم تتورع عن استهداف المدنيين في هذه الظروف التي يتكاتف فيها العالم كله من أجل مواجهة تهديد مُشترك يتمثل في وباء العالمي.

 

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وأعرب البيان عن ثقة الجامعة بقدرة المملكة على التصدي لهذه التهديدات واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمنها واستقرارها.

 

وفجر الأحد الماضي، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين أطلقتهما المليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين في الرياض وجازان.

 

وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إن "قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية من صنعاء وصعدة باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة".

 

وأضاف المالكي، في بيان، أن "الصاروخين الباليستيين تم إطلاقهما تجاه مدينتي الرياض وجازان ولا توجد خسائر في الأرواح".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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